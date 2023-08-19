أنغام تقدم فاصلا من السلطنة بأغنيتى "هتشتاقوا وبتوصفنى" بالعلمين الجديدة

قدمت النجمة أنغام فاصلا طربيا مميزا من خلال عدد من الأغنيات الشهيرة التي قدمتها خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

ومن الأغنيات التي قدمتها وسلطنت بها جمهورها أغنية "هتشتاقوا"، إحدى أهم أغنياتها التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

كما قدمت النجمة أنغام، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا، أغنية “بتوصفني”، التي زاد فيها تفاعل الجمهور وغنائهم معها كلمات الأغنية الشهيرة.

وبدأ منذ قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” بمدنية العلمين الجديدة، حيث قدمت الإعلامية جاسمن طه زكي الحفل وقدمت النجمة أنغام تقديما مميزا.

وعبرت جاسمن عن سعادتها بتقديم حفل النجمة أنغام، وتمنت ليلة ممتعة لكل الجمهور، ووصفت أنغام بأنها صاحبة الإحساس الصادق وجوهرة الغناء العربي، كما أن أصدق الألقاب لقب صوت مصر.