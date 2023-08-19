السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": قبول 4 توصيات خلال مناقشات الحوار الوطنى لمحور الشباب

محمد مهني
محمد مهني

كشف محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب، عن قبول 4 توصيات تقدم بها الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب، وذلك خلال فعاليات جلسة الشباب ورواد الأعمال.

وأوضح محمد مهني، أن  ريادة الأعمال لم تعد أحد العناصر الثانوية للاقتصاديات، بل أصبحت تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي تشهدها البشرية والتي تمثل أحد حوافز الإبداع لدي الشباب وهو العنصر الرئيسي المشكل لريادة الأعمال والتي تقوم عليه، إلى جانب المخاطرة والرؤية.

واستعرض "مهني" عددًا من التوصيات التي تقدمت لأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي تمحورت في ١٠ نقاط، منها إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، على أن يديره القطاع الخاص من الخبرات الفنية التي لها علاقة بتقييم الشركات وحساب العوائد المتوقعة و دراسات السوق لتوفير التمويلات وبيئة الأعمال اللازمة لرواد الأعمال بشكل عام، على أن يخصص نحو 40 % من استثمارات الصندوق لرواد الأعمال من أصحاب الهمم.

كما أوصي بتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية بنكية خاصة تتيح لهم الاقتراض على فترات طويلة وبفائدة مناسبة، أو بالمشاركة مع الممول، وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم.

كما اقترح  تبني وزارة الشباب والرياضة لبرنامج واضح ومحدد وطويل الأجل لتبني رواد الأعمال وعلى وجه الخصوص رواد الأعمال من أصحاب الهمم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتسويق لأفكارهم على المستويى الإقليمي والدولي وإيجاد التمويلات المناسبة مع ضرورة قياس أثر البرنامج بشكل سنوي لتطويره وقياس نتائجه بأهدافه.

كما اوصى بإضافة هدف "دعم رواد الأعمال من أصحاب الهمم" وفق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان انطلاقًا من أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنص على "تعزيز وحماية وضمان حقوقهم المتساوية وكذلك احترامهم".

وشدد على ضرورة  التزام مجلس الوزراء بإنشاء وحدة خاصة تابعة لرئيس مجلس الوزراء لدعم ونشر فكر ريادة أعمال أصحاب الهمم، بهدف الوصول إلى تحقيق حوالى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من مشروعات ريادة أعمال أصحاب الهمم.

محمد مهني الحرية المصري الشباب العوائد المتوقعة استثمارات اقتصاديات

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