السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. لمواليد الأبراج النارية السبت 19 أغسطس 2023

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم السبت 19 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج النارية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الحمل: 

قد يختار البعض الاستثمارات الواعدة بعوائد جيدة، ستجد نفسك على قمة العالم، حيث يتعلق الأمر بالصحة، ومن المتوقع أن يكون هناك يوم مرضي مهنيًا بالنسبة للبعض.

 

من المرجح أن يفخر بك أحد أفراد الأسرة الموهوبين، أولئك الذين يسافرون إلى الخارج سوف يستمتعون بالسفر، لا يمكن استبعاد الحصول على الأصول الثابتة من خلال الميراث بالنسبة للبعض.

 

من المحتمل أن تقدم تقريرًا جيدًا عن نفسك على الصعيد المهني، وعلى الجبهة الرومانسية، قد تعاني من بعض المشكلات العاطفية مع شريك حياتك.

 

سيكون يومًا سيختبر صبرك على كل من جبهتك المهنية والشخصية، سيكون اليوم يومًا رائعًا للأشخاص الذين ينتظرون نتائج مقابلاتهم. 

 

برج الأسد: 

ستجد نفسك في وضع جيد ماليًا في هذه المرحلة من الزمن، هناك مرض قديم كان يزعجك سوف يختفي قريبًا، ومن المرجح أن يصبح وضع أولئك الذين ينتظرون مكالمة عمل واعدًا.

 

هناك فرصة عادلة للخروج في نزهة مرتجلة مع العائلة اليوم، كما أن السفر مع الأصدقاء سيكون ممتعًا للغاية، ومن المحتمل أن تؤتي مساعيك الرومانسية ثمارها، حيث أن تلك التي تحبها ستدعمك.

 

برج القوس: 

سيبدأ العمل الجانبي في إعطاء عوائد جيدة وإضافة إلى ثروتك، سيساعدك المشي لمسافات طويلة والتمارين الخفيفة في الحفاظ على لياقتك.

 

 

ستحصل سمعتك المهنية على دفعة وتضيف إلى قائمة عملائك، وقد تشارك في نشاط اجتماعي أو خيري، قد تستفيد من نصيحة أو دعم شخص مقرب منك.

 

قد تشعر بالملل من الروتين اليومي وتبحث عن بعض التغيير والمغامرة، لذا تجنب الدخول في جدال مع شريك حياتك حتى لا تخسره للأبد.

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