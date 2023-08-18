الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجد القاسم: فريد الأطرش كان إنسانًا جميلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى

مجد القاسم
مجد القاسم

كشف الفنان مجد القاسم حقيقة تصريحاته عن توقف مسلسل "فريد الأطرش" والتي قال فيها بأن المسلسل معمول له عمل، قائلاً: "إنه لم يكن تصريح وإنما كان تعبير بشكل النكتة".

وأضاف الفنان مجد القاسم،  خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب  مقدمة برنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة: "مسلسل فريد الأطرش تعبت فيه وبذلت الكثير من الجهد من أجل إخراجه للنور، حيث كنت أتعاقد مثلاً مع شركة وبعد يومين أو ثلاثة أجدهم تراجعوا، وهكذا مع شركات كبرى، وبالتالي وجدت نفسي أحارب طواحين الهواء، لافتًا إلى أنه لا يعرف السبب الحقيقي لرفض وتراجع هذه الشركات. 

وتابع: "استمريت 7 سنوات أعمل على هذا الموضوع، وحاربت سبع سنوات من أجل ظهور هذا العمل حتى أصابني اليأس، وخلال هذه الفترة قلت بأن المسلسل معمول له عمل". 

وأوضح أن أبرز ما كان يريد اظهاره في مسلسل فريد الأطرش هي إنسانيته، حيث كان فريد الأطرش إنسان جميل وأمير في كل شيء في كرمه وأخلاقه، حيث كان خيّرًا بطريقة لا يمكن تخيلها ولأبعد الحدود.

مجد القاسم إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض فريد الأطرش مسلسل فريد الأطرش

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