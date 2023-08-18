الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إمبابي" يطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات الوقود الوطنية للمستهلكين

إبراهيم إمبابي
إبراهيم إمبابي

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود الوطنية للمستهلكين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

وأردف: "يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبأ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلًا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة، فتمتلئ القاعدة"، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية لشهر كامل 3 مرات.

السجائر أزمة السجائر تعديل الشريحة الضريبية للسجائر محطات بنزين وطنية شعبة الدخان

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