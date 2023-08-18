رسميًا.. الاتحاد السكندرى يضم رجب عمران مهاجم سيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة التعاقدات بنادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع رجب عمران، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وكتب نادي الاتحاد السكندري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيان جاء نصه كالتالي:

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد نسخة 2023 /2024.

ونجح مجلس زعيم الثغر، في إتمام التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي السابق رجب عمران، والذي يجيد اللعب بمركز المهاجم الصريح وأيضا بمركز الجناح، بعقد يمتد لـ"ثلاثة مواسم" قادمة، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقاله لصفوف زعيم الثغر بصفة نهائية مع ناديه السابق سيراميكا كليوباترا.

كل الأمنيات الطيبة والتوفيق للاعبنا الجديد رجب عمران مع نادي الاتحاد السكندري.

وفي السياق ذاته، حرصت الصفحة الرسمية على الترحيب بأحداث صفقات زعيم الثغر في الميركاتو الصيفي 2023، حيث كتبت: "الاتحاد السكندري ينجح في ضم المهاجم رجب عمران، بعقد يمتد لـ"ثلاثة مواسم" قادمة.

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الاتحاد السكندري يتعاقد رسميا مع رجب عمران

وفي السياق ذاته، كان نادي الاتحاد، أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب مصر المقاصة والأهلي والمصري البورسعيدي وبيراميدز السابق، والعائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر التي تمتد لموسمين قادمين.

وانضم الشيخ لـ"بريبرام التشيكي" في شهر مارس الماضي، ليلعب معهم في دوري الدرجة الثانية، حيث شارك في 14 مباراة، مسجلًا هدفًا وحيدًا.

وانتقل أحمد الشيخ للعب في فريق المصري في شهر سبتمبر لعام 2021، قادمًا من نادي بيراميدز.

وشارك أحمد الشيخ في 11 مباراة مع المصري البوسعيدي هذا الموسم في بطولة الدوري، واستطاع تسجيل هدف، وصناعة آخر.

وانضم أحمد الشيخ إلى صفوف الأهلي، في يوليو 2015 قادمًا من مصر المقاصة، بعد صراع شرس مع الزمالك.

وخرج أحمد الشيخ من الأهلي على سبيل الإعارة لمصر المقاصة ليفوز بجائزة هداف الدوري، ويحتل معهم المركز الثاني في المسابقة، قبل أن يعود للأحمر مجددا في صيف عام 2017، ثم إعارته مرة أخرى للاتفاق السعودي.