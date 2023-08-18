هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ؟.. مستشار وزير الزراعة يجيب

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، إن الدولة لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكنه سيؤثر على أسعار الخضراوات والفواكه، وسيكون سعر كيلو البطاطس وقتها 100 جنيه، والطماطم بـ120 جنيهًا، والفلفل بـ80 جنيهًا، لكن مصر قررت تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي، وتستهدف استنباط أصناف أكثر إنتاجية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن إنتاجية القمح في مصر رقم 1 في القمح الربيعي، بواقع 3 طن للفدان، ورقم من 4 لـ5 في القمح الشتوي.

ولفت إلى أن مصر حققت إنتاجية رأسية، وأصبحت تستخدم 100% من مساحة القمح المنزرعة تقاوي معتمدة، مما يمنح زيادة 2 إردب في الفدان، مردفا: "كنا نهدف نغطي 50% تقاوي معتمدة بحلول 2030، لكننا نجحنا في تغطية 100% في 2023".

وبالنسبة للتوسع الأفقي، أوضح أن الدولة زرعت القمح في الصحراء، وزادت من السعات التخزينية بإنشاء الصوامع ليستوعب 3.5 مليون طن بدلًا من مليون طن.

وأشار إلى أن مصر تجاوزت أزمة القمح واتخذت إجراءات بمليارات الجنيهات، وأنشأت مشروع الصوامع، لتوفير احتياطي استراتيجي يواجه الصدمات.