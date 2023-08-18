"لوغاريتم".. عمرو برهومة لطلاب الجامعات: "اعرف مواطن قوتك وخطط لحياتك"

كشف عمرو برهومة، رئيس القطاع المالى لشركة "مرسيدس بنز" بكوريا الجنوبية، لبرنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، عن مشواره العملي في كوريا الجنوبية.

ووجه عمرو برهومة، نصائح لطلاب الجامعات، قائلًا: "المهم إنك تعرف مواطن القوة عندك، وتضع خطة لحياتك مكتوبة بوضوح ومرونة، وتفهم العقبات التى تواجهك وتحاول تواجهها وتخرج منها، وتطور من نفسك".

وأضاف أن الموظفين 3 أنواع، النوع الأول يعطى كل جهده للعمل ولا يحتاج للتحفيز ولديه خطة للوصول لهدف معين، والثانى هم الأشخاص الذين يأتون للعمل فقط، والثالث، ما بين الاثنين وتحتاج لأن تعمل عليها.