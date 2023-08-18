البطولة العربية للجودو 2023.. الاتفاق على إقامتها فى العلمين كل عام

اختتمت فعاليات البطولة العربية للجودو، التى استضافتها مدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس الجارى، وسط إشادة كبيرة من الوفود المشاركة بمستوى التنظيم، وكذلك بالأجواء الساحرة التى تتمتع بها المدينة الساحلية المصرية، ومهرجانها الضخم المقام تحت شعار «العالم علمين».

شارك فى البطولة العربية للجودو ٦٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون ١٨ دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى، حيث انتهت بتتويج فريق «القادسية» الكويتى باللقب، على حساب فريق «إمام المتقين» العراقى.

وعبرت الوفود العربية عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى البطولة، وسط الأجواء الساحرة لمدينة العلمين الجديدة، والمستوى التنظيمى العالمى الذى حظيت به البطولة، متمنين إقامتها فى مدينة العلمين الجديدة سنويًا.

واستجاب الاتحاد العربى للجودو لطلب الوفود المشاركة، ووافق على إقامة البطولة العربية فى العلمين سنويًا، وفق ما صرح به مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، مشيرًا إلى أن القرار سيصدر، رسميًا، خلال أيام.

وقال «على»: «بعد انبهار الاتحاد العربى للجودو بتنظيم البطولة فى مدينة العلمين الجديدة، طلب إقامتها كل عام وسط هذه الأجواء الساحرة، وسيعلن عن ذلك من خلال قرار رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف: «بفضل دعم ومساندة الدولة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحولت البطولة العربية للجودو إلى ما يشبه بطولة عالم، وسط مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، خاضوا منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى».

وواصل: «الأمور التنظيمية سارت بشكل رائع، والجميع شعر بسعادة كبيرة بالوجود على أرض مصر، وسط أجواء مميزة فى مدينة العلمين الجديدة، التى أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية».

وتابع: «المستوى التنظيمى العالمى للبطولة والأجواء الساحرة فى العلمين الجديدة، دفعا الإخوة العرب للإعراب عن فخرهم بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التى شهدتها الدولة المصرية ككل خلال الفترة الأخيرة».

وأشاد بالتعاون القوى بين الاتحاد المصرى للجودو ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أسهم فى إخراج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وقال هشام نبيل، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للجودو، إن البطولة العربية للجودو فى مدينة العلمين الجديدة، اتسمت بالقوة بين جميع اللاعبين الذين شاركوا فى المنافسات، خاصة مع إقامتها بجوار المناظر الطبيعية والمياه.

وأضاف «نبيل»: «التنظيم الرائع للبطولة العربية جعل جميع الوفود يشعر بالراحة، ويخوض المنافسات وهو على أتم الاستعداد، فضلًا عن سعادته البالغة بالمظهر الرائع والحضارى للمدينة الرائعة، واستمتاعه بمهرجان العلمين».

واختتم بقوله: «البطولة حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما كان متوقعًا، على أرض مدينة العلمين الساحرة بكل المقاييس، التى أصبحت إضافة لمصر، وقِبلة للبطولات الرياضية العالمية».

وتمنى البطل الأوليمبى محمد رشوان، المشرف العالمى على منتخبات الجودو بالاتحاد المصرى للعبة، استضافة العلمين الجديدة منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس، المقرر إقامتها فى أبريل ٢٠٢٤.

وقال «رشوان»، لـ«الدستور»، إن ذلك يأتى فى ظل انبهار الوفود المشاركة فى البطولة العربية للجودو بالتنظيم الرائع بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى حوَّلت الحدث إلى ما يشبه بطولة العالم، بالتزامن مع نجاح مهرجان العلمين الجديدة فى إبهار العالم كله».

وأضاف: «رئيس الاتحاد العربى للجودو، خالد بن حمد العطية، طلب إقامة البطولة العربية للجودو على أرض العلمين كل عام، ووجه الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك مسئولو وزارة الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز، الذى يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية».

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، فى مدينة العلمين الجديدة، الذى يشهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم فى الوطن العربى، وعروض أزياء لمصممين عالميين، وسط حضور جماهيرى مكثف. وأعلنت «المتحدة» عن التبرع بأرباح المهرجان لمبادرة «حياة كريمة»، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.