الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم" يستعرض اللمسات الإنسانية للمدير الشاطر

لوغاريتم
لوغاريتم

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على مواصفات المدير في كوريا الجنوبية.

وقال فايق: "المدير الشاطر عنده لمسات إنسانية مع إللي بيشتغل معاه، بيعرف كل شىء وميعرفش حاجة، قدامك يبين لك إنه مش عارف حاجة، ويديك لمسة إنسانية، مثلًا النهاردة عيد ميلاد بنتك، المدير الشاطر يقدر يفرق بين الناس وطبيعتها، بين الحاد واللين".

 وأضاف: "فيه ناس لو طبطبت عليهم بزيادة بيتحول الموضوع لدلع في الشغل، مبيشتغلش، لازم تكون شوية حاد معاه، وفي ناس تديها تقدير تديك أقصى حاجة ممكنة، وفي ناس تدلع، وشطارة المدير هو القدرة على التمييز بين الناس عارف إمتى يعاقب ويطبطب ويحتوي اللي حواليه".

لوغاريتم دي ام سي كوريا الجنوبية أحمد فايق

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