الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "دى إم سى" يكشف آخر الاستعدادات بالعلمين الجديدة لحفل المطربة أنغام

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال محمد سعيد، مراسل "دي إم سي"، إن الفعاليات في العلمين الجديدة ما زالت مستمرة حتى الآن بقوة شديدة، معبرًا: "النجم حكيم استطاع إيجاد حالة من التفاعل الكبيرة مع الجمهور الذي تواجد أمس لحضور حفله الغنائي بالعلمين الجديدة".

العلمين الجديدة 

وأكد محمد سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اليوم الجمهور في العلمين الجديدة يترقب صوت مصر الأول الفنانة أنغام.

وأضاف في حديثه، أنه تم الانتهاء من تنظيم وتحضير المؤثرات الصوتية والضوئية لحفل الفنانة أنغام حتى يخرج الحفل كما ينبغي أن يكون عليه.

حفلات التراث

وتابع: "سيقام اليوم عدد من الحفلات الخاصة بالتراث المصري على الممشى السياحي بالعلمين، كما أن الاستعدادات تسير على قدم وساق للتحضير لمهرجان القاهرة للدراما".

واستطرد: "درجة الحرارة كانت مرتفعة في صباح اليوم بعض الشيء في سماء العلمين ولكن الأجواء الآن أكثر من رائعة". 

محمد سعيد مراسل دي إم سي حفل أنغام حفل حكيم العلمين الجديدة

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