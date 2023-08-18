8 ورش ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الـ30

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عددا من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثون من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة "رسم وبناء الشخصية":

https://forms.gle/xXsjaKXCfypXcL337



وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة تقنية "Meisner":

https://forms.gle/5wjapNJze6A3hx536

ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين.

لينك استمارة التقديم لورشة "بروڤة ممتدة":

https://forms.gle/Ukr5t8qu3YFh3NU99

وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور.

لينك استمارة التقديم لورشة "مسرح اعادة التمثيل"

https://forms.gle/TF4oFwWzGDJS956CA

ويقام أيضًا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة "تنمية مصادر التمويل":

https://forms.gle/SxSrMdNtKW8XgHCy5



وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر.

استمارة التقديم لورشة "موسيقى الجسد والمسرح":

https://forms.gle/syKV1D52sksstNz1A



وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل":

https://forms.gle/98DMymxJtX1FE7rF8

وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

استمارة التقديم لورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي":

https://forms.gle/hJ7MVhH2nT2LaHW88

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين من خلال اللينكات المرفقة من اليوم الجمعة 18 أغسطس، حتى 25 أغسطس.

وكانت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قد أعلنت عن قائمة العروض العربية المشاركة في في دورته الثلاثين، التي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية في المنطقة المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.