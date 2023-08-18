الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: "بيت التراث" سيكون معنيا بجمع وتوثيق كل ما يخص التراث المصري(خاص)

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولي اهتماماً خاصة بملف التراث، لافتة إلى أن افتتاح بيت التراث، يعد استكمالا لمجهودات الوزارة في الاهتمام بالتراث المادي واللامادي.

وأكدت الوزيرة في تصريحات خاصة لجريدة “الدستور”، أن مركز الحرف التراثية بالفسطاط «بيت التراث» التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، معني بالحرف اليدوية التراثية وهذا المركز يعظم الاهتمام بالتراث، وذلك احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح مكتب اليونسكو في مصر.

وأضافت أن بيت التراث سيكون معنيا بجمع وتوثيق كل ما يخص التراث المصري في المحافظات، وداعم للمبادرات المعنية بالتراث وعلى رأسها مبادرة «صنايعية مصر» التي تحظى برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية، لأهمية التراث المصري.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في السابعة مساء الأحد المُقبل، الموافق 20 أغسطس الجاري، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.
ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو،  ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بيت التراث مركز الحرف التراثية بالفسطاط صندوق التنمية الثقافية الاهتمام بالتراث

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