أستاذ العلوم السياسية: ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية يسمي بـ"الهجوم الانتحاري"

قال دكتور عمار أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية الآن يسمى بالهجوم الانتحاري، فيما يخص الجانب الأوكراني والذي تم القضاء علي العديد من معداتهم في أيام قليلة فضلا علي قضاء الدفاع الروسي علي الكثير من المقاتلين الأوكرانيين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، المشهد العسكري في أوكرانيا هو جزء بسيط من المعادلة الدولية التي تحاول إدارته وقيادته الولايات المتحدة بمنظومتها الغربية ضد روسيا، موضحًا أن ما نراه الآن من تفاعلات عسكرية لا يمكن الحديث عنه أنه نصر عسكري لصالح روسيا لأن الحرب لم تنته حتى الآن.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل سيرميت، أن حصول كييف على مقاتلات "إف- 16" لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقال عضو الدوما الروسي في تصريحات تلفزيونية اليوم، "إن الأمر لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بل ربما قد يطيل من أجلها، فعلينا هزيمة العدو ولن يكون هناك خيار آخر"، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين.

وأكد النائب أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر، مشيرًا إلى أن المقاتلات ستلاقي مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.