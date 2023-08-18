جوارديولا يعلن غياب جون ستونز عن مواجهة مانشستر سيتى ونيوكاسل

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن غياب المدافع جون ستونز، عن صفوف فريقه، خلال مباراته أمام نيوكاسل يونايتد، كاشفًا في الوقت ذاته عن موقف الثنائي البرتغالي روبن دياز، وبرناردو سيلفا، من المشاركة في اللقاء.

وسيستضيف مانشستر سيتي، ضيفه نيوكاسل يونايتد، في العاشرة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "جون ستونز خارج مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، بينما سيكون موقف برناردو سيلفا محل شك".

وأضاف: "روبين دياز قد يكون لائقًا للمشاركة في لقاء نيوكاسل".

وتحدث جوارديولا عن مواجهة نيوكاسل، حيث قال: "بالطبع جاهزون لخوض المباراة.. نحن الفريق الذي يطمح الجميع لهزيمته".

وتابع: "نحتاج إلى هذا النوع من التحديات.. نواجه صعوبات في الإصابات التي لدينا، وأجندة المباريات، هذا هو التحدي الذي يتعين علينا أن نتقدم به".

وواصل مدرب السيتي حديثه: "سنلعب ضد فريق استثنائي. إنه فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، إنه فريق جيد جدًا. وقاموا بانتقالات جيدة. إنه اختبار رائع لنا".

وأضاف: "غدا نأمل أن يكون الملعب ممتلئًا لأننا نحتاج إلى الضجيج والدعم".

وكان "مان سيتي" قد استهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، بالفوز على مضيفه بيرنلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.