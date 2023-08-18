ضبط 10 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة

وجَّه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال فحص السائقين عن فحص "60" من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيَّن إيجابية "10" منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.