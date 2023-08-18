الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 84 ألف حكما قضائيا في حملات للأمن العام بالمحافظات

جريدة الدستور

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (84285) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى، (342) حكم جناية، (26711) حكم حبس جزئى، (4306) حكم حبس مستأنف، (41999) حكم غرامة، (10927) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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