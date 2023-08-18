الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس موظف سرق مبلغا ماليا من محل عمله في القاهرة

حبس موظف
حبس موظف

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، بحبس موظف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله في القاهرة.

 وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نجحت فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلي كانت بحوزته ، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه، وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة جنوب القاهرة مبلغ مالي النيابة رجال المباحث

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