ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا خلال 24 ساعة

شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وذلك على النحو التالي: (12) بندقية آلية، (24) بندقية خرطوش، (5) طبنجات، (160) فرد محلي، (554) طلقة مختلفة الأعيرة،(20) خزينة متنوعة، (270) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.