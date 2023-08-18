حكيم: العلمين تنافس أى مدينة فى العالم.. ومهرجانها الأهم بمسيرتى

أعرب الفنان حكيم، عن سعادته بالغناء ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها الزيارة الأولى له لمدينة العلمين الجديدة.

وقال في حديث تليفزيونيِّ على قناة "dmc": "أهم مهرجان غنيت فيه في حياتي، ومكنتش متخيل جمال المدينة بالشكل ده، أو الاستعدادات أو المباني والصروح العظيمة، اللي كنا بنتمناها لما نمشى في أي حتة في العالم".

وأضاف بعد نجاح حفله أمس: "فخور باللي اتعمل في بلدي، وربنا يوفقنا للأفضل، وأنا شايف حاجات تنافس أي مكان في العالم، ومكنتش متوقع ما رأيته في العلمين لأني لفّيت العالم".

وأشاد الفنان حكيم، بمنطقة أبراج العلمين الجديدة والمباني الموجودة بها، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بشكل وجودة أعلى مما نشاهده في الخارج.