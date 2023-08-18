الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكيم: العلمين تنافس أى مدينة فى العالم.. ومهرجانها الأهم بمسيرتى

الفنان حكيم
الفنان حكيم

أعرب الفنان حكيم، عن سعادته بالغناء ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها الزيارة الأولى له لمدينة العلمين الجديدة.

وقال في حديث تليفزيونيِّ على قناة "dmc": "أهم مهرجان غنيت فيه في حياتي، ومكنتش متخيل جمال المدينة بالشكل ده، أو الاستعدادات أو المباني والصروح العظيمة، اللي كنا بنتمناها لما نمشى في أي حتة في العالم".

وأضاف بعد نجاح حفله أمس: "فخور باللي اتعمل في بلدي، وربنا يوفقنا للأفضل، وأنا شايف حاجات تنافس أي مكان في العالم، ومكنتش متوقع ما رأيته في العلمين لأني لفّيت العالم".

وأشاد الفنان حكيم، بمنطقة أبراج العلمين الجديدة والمباني الموجودة بها، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بشكل وجودة أعلى مما نشاهده في الخارج.

حكيم الفنان حكيم مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة أبراج العلمين

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