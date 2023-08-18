بيريرا يشعل غضب الحكام.. ومطالبات بعمل "اختبارات وارنر"

طالب حكام الدوري المصري الممتاز بمعرفة مواعيد إجراءات الكشف الطبي عليهم قبل خوضهم اختبارات اللياقة البدنية "وارنر تيست" قبل انطلاق الموسم الجديد والذي اقترب موعده وما زالت الأمور غامضة حتى الآن.

وطلب حكام الدوري المصري الممتاز ضرورة تحديد اختبارات الكشف الطبي عليهم وذلك قبل إعلان الاختبارات البدنية حتى لا يتعرضوا للإصابات قبل بداية الموسم الجديد.

وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الغضب بين جموع الحكام بسبب ما حدث في معسكر الحكام الواعدين بسبب الكشف الطبي عليهم في الفندق بطريقة عشوائية داخل إحدى غرف الحكام، الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة بسبب معرفة الأطوال والأوزان عن طريق الحكام أنفسهم وليس عن طريق المتخصصين.

وطلب حكام الدوري الممتاز ضرورة حصر نسبة صرف المستحقات المالية المتأخرة في كل المحافظات والأفرع حتى يتسنى لهم مطالبة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمبالغ المتبقية قبل الدخول في الموسم الجديد.