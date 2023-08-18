أستاذ علاقات دولية: تكثيف الدعم الأوروبى لـ"كييف" يدل على فشل ما ترسله المنظومة الغربية

تحدث الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية، عن الدعم الغربي المتزايد لأوكرانيا وتكثيف كييف هجماتها على مناطق روسية حيوية، مؤكدًا أن تكثيف إرسال الأسلحة والدعم الأوروبي لـ"كييف" يدل على فشل ما ترسله المنظومة الغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "عدم رغبة وإرادة الولايات المتحدة في التوجه إلى أي حل سياسي، لافتًا إلى أن التكثيف الأخير، مرتبط بالتعثر والفشل بالهجوم المضاد الأوكراني والمروج له إعلاميًا على أنه طوق النجاة لتغيير الحالة العسكرية وبالتالي الحالة السياسية".

وأوضح أن الغرب في مأزق في كيفية تسليح أوكرانيا، في ظل الأزمات المتوالية وتفاقم الأزمات الإجتماعية والسياسية، ولكن الاستمرار في تلك العملية، مرتبط بأكثر من عامل منها التورط الأوروبي في تلك المسألة، وتداخل الملف الأوكراني في ملف الانتخابات الأمريكية وموقع الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي في المعادلة السياسية.