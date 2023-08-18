الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خالد حنفي يهنئ "الوكيل" بفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

هنَّأ الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لدورة 2023 -2027، بالتزكية، في الانتخابات التي أُجريت أمس الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأشاد حنفي، بدور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة "الوكيل"، في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يُعد "الوكيل" أحد أبرز رجال الأعمال المعروفين في مصر خلال العقدين الأخيرين، خاصةً فيما يتعلق بعمله في خدمة المجتمع التجاري في منظمات الأعمال.

وأعرب حنفي، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرفة التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، خلال الدورة الجديدة تحت قيادة "الوكيل"؛ لتحقيق المصالح المشتركة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التجارة العربية في ظل الظروف الحالية.

وأكد حنفي، دعمه لأي سياسات وإجراءات تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز دور القطاع الخاص والتجارة في دفع عملية التنمية والاستثمار والتصدير.

وفاز رجل الأعمال أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لدورة 2023-2027، بالتزكية، في الانتخابات التي أُجريت أمس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية والاتحاد العام، وهانى محمد، وزير الاتصالات السابق، نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبوالعيون، رئيس غرفة أسيوط، نائبًا ثانيًا، والدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس غرفة القليوبية، أمينًا للصندوق، وأكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد، ومحمد أبوسعدة، رئيس غرفة بورسعيد، سكرتيرًا عامًا.

اتحاد الغرف أجريت الاتحاد العام الإسكندر الإسكندرية التجارة العربية

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