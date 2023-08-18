الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. الكنيسة الارثوذكسية تحتفل بعيد التجلي بإقامة القداس الإلهي

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا السبت 19 أغسطس، بعيد التجلي والذي يعرف بتذكار تجلي السيد المسيح على جبل طابور.

- ماهو عيد التجلى؟

ويعد عيد التجلي، أحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، والتي تُنظم الكنائس الأرثوذكسية صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.

ويروى الإنجيل سر حياة المسيح يسوع، وبعد إعلان آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم، فشع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".

ويعد جبل طابور هو الجبل الأعلى فى القسم الجنوبى للجليل الأسفل شمال مرج ابن عامر فى فلسطين، ويبلغ ارتفاعه حوالى 588 مترا فوق سطح البحر.

"جبل طابور" يطلق عليه اسم "جبل الطور" كما هو الحال جبل سيناء وجبل جرزيم. وأما القديس بطرس الرسول فيشير إليه باسم "الجبل المقدس،  وتعتبر قمة الجبل واضحة ويستطيع الناظرون رؤيتها من أماكن بعيدة كالجليل والجولان، على سفوح الجبل تقع ثلاث قرى - أكبرها دبورية (تقع على السفح الغربى للجبل)، الشبلي (تقع على السفح الشرقى للجبل)، وأم الغنم (على السفح الشرقى الجنوبى للجبل).

 ويوجد فى قمة الجبل كنيستان، وفقا للدين المسيحى، جبل الطور أو طابور هو موقع تجلى السيد المسيح، حينها صعد بعض تلاميذه على رأس الجبل العالي، وهناك تجلى السيد المسيح لتلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا (الإنجيل - متى، الإنجيل -مرقص وإنجيل لوقا، و بين عامى 1919 -1924 تم بناء كنيسة كاثوليكية على قمة الجبل سميت بـ"كنيسة التجلي".

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