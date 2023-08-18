"الأورمان" توزع 4 آلاف قطعة ملابس مجانًا على الأولى بالرعاية فى المنوفية

أعلن العقيد عصام محمد، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن تنظيم معرض للملابس الجديدة بمركز ومدينة منوف وقرى تتا وغمرين وطملاى وبرهيم وعزب المغربى والقشلى وفايقة والقصر وناصف والمحطة والثمانيات بمنوف، لتوزيع 4 آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الاجتماعية لتحديد الفئات المستفيدة من غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم، من خلال أبحاث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد اللواء أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بالدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتنفيذ العديد من الأنشطة المجتمعية والتي تسهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تحسين مستوى الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه ورقيه.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.