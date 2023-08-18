لتجنب الحكة والتقشير.. 5 خطوات لحماية جلدك من الجفاف فى فصل الصيف

يعاني البعض من الجفاف وأمراض الجلد في فصل الصيف الذي يصاب فيه أصحاب البشرة الحساسة بأمراض جلدية، وأبرزها الجفاف، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة الطرق التي يمكن من خلالها حماية جلدك من الإصابة بالجفاف، وفقًا لموقع "very well health".

كيف تحمى جلدك من جفاف فصل الصيف؟

هناك العديد من النصائح الطبية التي يمكن اتباعها بكل سهولة لحماية جلدك من الإصابة بالجفاف في فصل الصيف، وإليكم الروشتة الطبية في السطور التالية:

1- يجب تناول الكمية المناسبة من الماء أو شرب العصائر الطبيعية التي يمكن تجهيزها في المنزل بطرق بسيطة.

2- الملابس البيضاء والقطنية مهم جداً ارتداؤها في فصل الصيف لحماية جلدك من الجفاف أو التعرق المفرط.

3- تستطيع استخدام الكريمات الطبية أو المرطبات الجلدية في فصل الصيف لحماية طبقات الجلد من الجفاف ولتقليل خطر الإصابة بالحساسية المؤلمة، ولكن يجب استشارة طبيبك أولاً لتضع الكريم المناسب مع نوع بشرتك وجلدك.

4- الاستحمام المفرط سبب من أسباب تأثر جلدك والإصابة بالجفاف، لأن مع كثرة الاستحمام تفقد البشرة ترطيبها الطبيعي ومن الممكن أن تتعرض للجفاف.

5- استعمال واقي الشمس من ضمن الأشياء التي يجب أن يهتم بها الكثير في فصل الصيف لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

أبرز الأعراض الناتجة عن جفاف الجلد فى فصل الصيف

من الممكن الإصابة بتلك الأعراض التالية نتيجة التأثر بجفاف الجلد في فصل الصيف، إليكم أبرزها في السطور التالية:

1- الشعور بالحكة وإحمرار الجلد بشكل غير طبيعي.

2- تقشر الجلد وتغير لون طبقة الجلد الأساسية.

3- الشعور بلسعة أو حرق مؤلم في الجلد.

4- متلازمة خشونة الجلد إثر جفافها.