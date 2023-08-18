استرداد 40 فدان أراضي من أملاك دولة وإزالة 25 حالة تعد بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدي الفوري لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إنه استكمالا لجهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة التسعة فى حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمتابعة مستمرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و قد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من استرداد 40 فدانا بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا بقرية دمشير، وذلك بحضور محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد جابر رئيس القرية والدكتور محمود شعيب مدير أملاك الدولة ومسئولي أملاك الدولة بالقرية ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة (حق الشعب).

- رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 17 حالة تعد بالبناء المخالف

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى المنيا نظمت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 17 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وداخل وخارج الحيز العمراني بمساحة 1760 مترا، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمنع انتشار البناء العشوائي وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 8 حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية، حيث قام على الكيال ويسري محمد المجيد نائبا رئيس المركز وإدارة الإشغالات والإزالات بإزالة حالتين تعدي علي ارض زراعية الاولى بحوض الشيخ احمد علي مساحة 12 سهما، والثانية بحوض العمدة علي مساحة 18 سهما.

كما قام نائب رئيس المركز يرافقه عيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وأيمن يوسف رئيس حي شرق وفني تنظيم الإدارة الهندسية وإدارة الإزالات، بإيقاف حالة بناء وصب أعمدة لدور أول علوي بمنزل مساحته 600 متر بتقاطع الشارع الثاني بالمحلج مع شارع الحرية للمرة الثانية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولي التنظيم والإزالات ومسئول الإصلاح الزراعي والجمعية الزراعية، تمكن من إزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية إعادة مخالفة للمرة الثانية أرض إصلاح زراعي وتعاون زراعي بعزبة الريدى وقرية صفط ابو جرج على مساحة ٤ قراريط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات واسترداد أفدنة أملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات واسترداد أفدنة أملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات واسترداد أفدنة أملاك دولة بالمنيا