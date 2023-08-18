"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل محاكمة 10 نصبوا على الفنان صبري عبدالمنعم

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات القضائية المهمة في عددٍ من المحاكمات، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

- تأجيل محاكمة 10 متهمين فى واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم

قررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه لجلسة 22 أغسطس المقبل لحضور المحامي الأصيل لأحد المتهمين.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

- تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

- تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس لـ 10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد إبراهيم عبد الغني المتهم الأول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد أحمد المتهم السادس بأمر الإحالة.

وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر، وتم التأجيل لجلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 11 سبتمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

- تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل شاب بالسلام

قررت محكمة جنايات السلام، تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة لجلسة 11 سبتمبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023، وبدائرة قسم شرطة السلام، نشبت مشاجرة بين "ن. أ" 22 سنة، و"أحمد. ع"، 19 سنة، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ترصد المجني عليه، وما إن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بـ"سكين" في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

- تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا في مشاجرة بالأميرية

قررت محكمة جنايات الأميرية، الأحد الماضي ، تأجيل محاكمة صاحب كلب، بتهمة moإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة لجلسة 29 أغسطس.