"الفيدرالى" يحذر من نفاد مدخرات الأسر الأمريكية المرتبطة بالوباء الشهر المقبل

حذر الاحتياطي الفيدرالي من نفاد مدخرات الأسر الأمريكية المرتبطة بالوباء الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية.

وقال اقتصاديون، إن التراجع غير المستدام للمدخرات وضع أكبر اقتصاد في العالم "عند نقطة اللاعودة"، وسيحرق الأمريكيون كل مدخراتهم الوبائية بحلول نهاية سبتمبر، وفقًا لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجدت الأبحاث التي أجراها الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن المدخرات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد انخفضت إلى أقل من 190 مليار دولار (149 مليار جنيه إسترليني) في يونيو.

وانخفض هذا من 2.1 تريليون دولار في ذروته في أغسطس 2021، والتي غذتها 800 مليار دولار من الهبات التي سلمت الأسر الأمريكية شيكات دعم كوفيد١٩ بقيمة آلاف الدولارات.

وقال تيم درايسون، رئيس قسم الاقتصاد في ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت، إن "التراجع غير المستدام للمدخرات وضع أكبر اقتصاد في العالم عند نقطة تحول محتملة".

وقال: "بمجرد نفاد المدخرات الزائدة، يحتاج معدل مدخراتك إلى الارتداد بسرعة كبيرة، لذا ستكون تلك الفترة التي سيكون فيها الاستهلاك أضعف من نمو الدخل".

وتابع: "يمكن أن يحدث هذا في وقت يتباطأ فيه نمو الرواتب، ويتباطأ نمو الدخل، وتواجه رياحًا معاكسة من إعادة سداد قروض الطلاب، ويتجه الكثير من الدعم المالي إلى الاتجاه المعاكس".

وأضاف أن سلسلة طويلة من عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بدأت أيضًا.

وقال كلاوس بادر ، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الأخير في المدخرات الاحترازية "يمكن أن يعكس الخوف من البطالة أو الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء ".

وأضاف: "إذا كان هذا هو الأخير، وبافتراض أنه سيتم تجنب حدوث صدمة أخرى في أسعار الطاقة ، فهذا يشير إلى انتعاش كبير بشكل خاص في إنفاق الأسر في المملكة المتحدة".

وأظهر بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الدخل المتاح للأسر كان أقل وأن الاستهلاك الشخصي كان أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

وقال "في حالة استمرار وتيرة التراجع الأخيرة - على سبيل المثال، بمعدلات متوسطة من الأشهر الماضية - فمن المرجح أن يتم استنفاد المدخرات الزائدة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2023".