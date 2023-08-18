"الجارحى" لـ "الشاهد": الإخوان استخدموا النساء والأطفال دروعا بشرية

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، إن الدولة أعطت فرصة لمعتصمي رابعة مدتها 48 يوم، لافتًا إلى أن هذه المدة كفيلة تراجع عقلك ورشدك، خاصة في ظل تصريحات الإخوان القائلة إن الدولة لو فضت الاعتصام بخراطيم المياه سيموت الناس.

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن قيادات الإخوان في رابعة كانت تريد أن يموت الناس، حتى يحدثون حالة المظلومية التي يخاطبون بها العالم، ولم يكن لديهم أدنى مشكلة بعدد الجثث؛ لأنهم سيستخدمونها لخدمة مصالحهم ويتاجرون بدماء هؤلاء الناس.

وأشار إلى أن مشهد فض اعتصام رابعة ساهم الإخوان في صناعته عن عمد، لافتًا إلى أن أقل ما كان يمكن أن يفعله الإخوان بعد معرفتهم بمعاد فض الاعتصام، هو إخراج النساء والأطفال، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل استخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية.