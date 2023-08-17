الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجارحى لـ"الشاهد": الإخوان كفّرتنى بعد انسحابى منها ومنعت التعامل معى

خميس الجارحي
خميس الجارحي

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه بيّن للناس المحيطين به أن الإخوان كاذبة، وأن المسلم لا يجوز أن يكون كذلك، وأن هذه الأكاذيب لا يأتي من خلالها نصر، حتى لو تمكنوا لن تطول فترته لأنه نظام قائم على الكذب.

أضاف الجارحي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كذب الإخوان ظهر بعد الثورة كثيرًا جدًا، لذا تحولت لمعارض وناقد للجماعة، مؤكدًا أنه تم تكفيره من قبل صديقه المقرب بالإخوان، وكتب منشوراته عبر فيسبوك واستخدم فيها آيات تستخدم للكفار بالإضافة إلى منع التعامل معه.

استخدمت صفحتي على "فيسبوك" لنقد فكرة الجماعة

وتابع أنه استخدم صفحته على "فيسبوك" لنقد فكرة الجماعة وكشف أكاذيبهم، مؤكدًا أنه كان يدخل في حوارات حتى لا ينجرف الناس وينضموا للإخوان؛ لأنهم يعرفونهم بأنهم أهل الدين واستخدموا الدين كمطية للوصول للكرسي.

خميس الجارحي الإخوان برنامج الشاهد تكفيره منع التعامل معه نقد فكرة الجماعة

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