الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير تحذر من هطول أمطار غزيرة على كاليفورنيا بسبب إعصار "هيلاري"

الأعاصير
الأعاصير

قال المركز الأمريكي للأعاصير، في تحذير عام اليوم الخميس، إن العاصفة التي كانت متجهة في اتجاه جنوب كاليفورنيا تحولت إلى إعصار ثم تعززت لاحقًا إلى الفئة الثانية يوم الخميس، ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من الولاية بعد أن ضربت سابقاً المكسيك.

فيما قال جريج بوستيل، المتخصص في الأعاصير والعواصف في Weather Channel الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الغلاف الجوي ، ردًا على أسئلة من شبكة سي بي إس نيوز ، إن العاصفة "من غير المتوقع أن تكون إعصارًا عند اقترابها من كاليفورنيا".

من المحتمل أن تتسبب بقايا العاصفة في هطول أمطار غزيرة بالإضافة إلى رياح قوية في بعض أجزاء كاليفورنيا، بما في ذلك حوض لوس أنجلوس، وفقًا  لتقرير Weather Channel.

كما أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة على جنوب غرب الولايات المتحدة اعتبارًا من الجمعة وحتى أوائل الأسبوع المقبل، "لتبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين" ، وفقًا لمركز الأعاصير.  وقال بوستل إن العاصفة ستسبب على الأرجح في موجات كبيرة على طول الساحل في الأيام القليلة المقبلة.

كان إعصار هيلاري يقع على بعد حوالي 500 ميل من جنوب شرق كابو سان لوكاس ، المكسيك ، بعد ظهر يوم الخميس ، مع انتشار رياح قصوى تبلغ 105 ميل في الساعة، مع هبوب رياح أعلى. وقال المركز إنه من المتوقع أن يواصل  الإعصار التحرك في اتجاه الغرب والشمال الغربي ، مع توقع انعطاف نحو الشمال الغربي صباح الجمعة.

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