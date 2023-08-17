الجارحى يعترف لـ"الشاهد": علاقتي بالإرهابية بدأت منذ الإعدادية

كشف خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية كيف تحول ضد الإخوان، وأصبح ناقدًا لهم بعد اكتشافه زيف منهج الجماعة الإرهابية وتنفيذهم لعمليات مسلحة واغتيالات.

وقال الجارحي، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، مساء اليوم:"علاقتي بالجماعة الإرهابية بدأت منذ المرحلة الإعدادية".

أضاف: "علاقتي بجماعة الإرهابية بدأت منذ المرحلة الإعدادية، فكنت منذ الصغر يتلقف أعضاء الجماعة من خلال الهوايات المحببة من الرياضة والتجمعات، ثم مرحلة المسجد تكون التربية حاضنة للشباب منذ الصغر حتي المرحلة الجامعية، فكنت مرتبطا بالجماعة فكرياً بمعني أني لم أنخرط تنظيمياً في التخطيط، وكنت أرفض العمل السري، وأقول نجلس في المسجد بدل التجمع في بيوت أحد الأخوة.

وتابع: "بعد ارتباطي الفكري بالجماعة كنت أخطب في بعض المساجد، وارتبط بأشخاص، وتمت ممارسة كثير من الدعوات الفردية، حتي أتحول من "محب"، إلى عضو "عضو عامل"، وبعد ثورة يناير عرض عليا أن أنضم رسميًا للجماعة ولكني رفضت".