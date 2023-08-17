الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول أول سفينة شحن أوكرانية إلى تركيا رغم الحصار الروسى

أوكرانيا
أوكرانيا

أظهرت مواقع متابعة حركة الملاحة البحرية، اليوم الخميس، وصول أول سفينة شحن تغادر أوكرانيا عقب انتهاء اتفاق الحبوب إلى المياه التركية، رغم الحصار الروسي، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انسحابه من اتفاقية الحبوب.

وغادرت السفينة "جوزيف شولت" التي ترفع علم هونغ كونغ ميناء أوديسا الأوكراني، أمس الأربعاء، في تحد لروسيا التي هددت بإغراق مثل هذه السفن منذ أن رفضت في يوليو تمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر بحري آمن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية السفينة لدى دخولها المياه الإقليمية التركية مستخدمة طريقا غربيا تجنب المياه الدولية لصالح تلك الخاضعة لسيطرة رومانيا وبلغاريا، التابعان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن السفينة تستخدم "ممرا إنسانيا جديدا" أقامته كييف، بعدما أطلقت روسيا الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن متجهة إلى ميناء إزمايل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.

وكثفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الدانوب والبحر الأسود منذ انسحابها من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ودخل حيز التنفيذ في صيف 2022.

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