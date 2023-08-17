الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال جراء انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.  

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم في حالة خطرة حيث يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور شديدة بالإضافة إلى إصابة معظمهم  بأعراض غيبوبة وارتجاج، وجارِ إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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