الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الريادة: الحوار الوطني أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية لتعلب دورها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه منذ بداية الدعوة للحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن المخرجات سترفع إليه وهذه أكبر ضمانة للحوار وفعلا صدق فيما وعد.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر عبد الستار، أن كل المشاركين في الحوار الوطني ومخلصين ويمثلون كل فئات المجتمع المصري وأنه لم يكن هناك خطوط حمراء ووجد أن كل المشاركين بالحوار اتفقوا على وجود مخرجات للدولة المصرية الجديدة.

المشاركون بالحوار كانوا على قدر المسئولية

وتابع، أن المشاركون بالحوار كانوا على قدر المسئولية لأن الخلاف في الرأي ظاهرة إيجابية ولكنهم اتفقوا على معظم المخرجات التي خرجت من اللجان، مؤكدًا أن الحوار الوطني أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية لتعود للساحة وتلعب دورها.

وأشار إلى أن الرئيس على وجه السرعة شكر القائمين على الحوار ولجان الصياغة والتي تعبت لصياغة هذه المخرجات وأن القوانين التي تحتاج لقرارات تنفيذية في المحاور الثلاثة سيتم النظر فيها.

حزب الريادة الحوار الوطنى قبلة الحياة فئات المجتمع المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي لجان الصياغة

مواد متعلقة

جمال التهامى يناشد الرئيس استمرار الحوار الوطنى لمناقشة أى قضايا تطرأ

«الحوار الوطنى» يكشف التوصيات المرفوعة للرئيس: إسقاط ديون المزارعين وفك الحظر على تراخيص البناء وإعفاء التلاميذ من المصروفات

عماد الدين حسين: الحوار الوطنى لم ينتهِ ومستمرون حتى إنجاز جميع أهدافه

صحفي: الحوار الوطني يتمتع بديمقراطية رائعة وهناك مساحة لجميع الآراء

مخرجات الحوار الوطني قيد التنفيذ.. «المصريين الأحرار»: الرئيس وعد فأوفى

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

د. ثروت الخرباوى: قوات دولية كانت ستدخل مصر لو استمر اعتصام رابعة كما خططت له جماعة «الإخوان»

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس