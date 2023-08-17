حزب الريادة: الحوار الوطني أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية لتعلب دورها

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه منذ بداية الدعوة للحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن المخرجات سترفع إليه وهذه أكبر ضمانة للحوار وفعلا صدق فيما وعد.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر عبد الستار، أن كل المشاركين في الحوار الوطني ومخلصين ويمثلون كل فئات المجتمع المصري وأنه لم يكن هناك خطوط حمراء ووجد أن كل المشاركين بالحوار اتفقوا على وجود مخرجات للدولة المصرية الجديدة.

المشاركون بالحوار كانوا على قدر المسئولية

وتابع، أن المشاركون بالحوار كانوا على قدر المسئولية لأن الخلاف في الرأي ظاهرة إيجابية ولكنهم اتفقوا على معظم المخرجات التي خرجت من اللجان، مؤكدًا أن الحوار الوطني أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية لتعود للساحة وتلعب دورها.

وأشار إلى أن الرئيس على وجه السرعة شكر القائمين على الحوار ولجان الصياغة والتي تعبت لصياغة هذه المخرجات وأن القوانين التي تحتاج لقرارات تنفيذية في المحاور الثلاثة سيتم النظر فيها.