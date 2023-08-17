الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.. ما هي أوجه الاستفادة؟

مصر مركزًا عالميًا
مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات

أوضح الكاتب الصحفي هاني عمارة، الفائدة التي تعود على الدولة المصرية  من تحولها لمركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

وقال خلال حواره ببرنامج "مصر جميلة" المذاع على قناة "etc"، إن الحاويات الكبيرة تضم 20 ألف حاوية ومستقبلا 25 ألف حاوية، والتي بدورها يتم عملية تفريع كامل على تلك الموانئ المحورية المصرية.

وأضاف: "المراكب الكبيرة دي مش هتلف على الموانئ عشان توصلها ولكن  يتم تفريغ كل الشحنة مرة واحدة، ولنفرض في ميناء شرق بورسعيد، المركب هتدخل برسوم عالية بالدولار، وتفريغه بالدولار وإعادة شحنه بالدولار".

وتابع: "المراكب الصغيرة التي يتم شحنها وتوزيعها مرة أخرى  يكون أيضا بالدولار، علاوة على ما تحتاجه السفن من مياه ووقود"، مؤكدًا أن هناك سلسلة كبيرة من الخدمات والدولة تعمل عليها بشكل كبير وغير مسبوق.

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