الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدين ماقالش نساعد الشحاتين".. تامر أمين يهاجم المتسولين ويصفهم بـ"المافيا"

تامر أمين
تامر أمين

هاجم الإعلامي تامر أمين المتسولين المتواجدين في الشوارع والميادين، قائلاً:" الذين يستحقون المساعدة فعلياً هم الذين يعملون بكرامة، ويبتغون الحلال ليس الحرام".

 هجوم على المتسولين 

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن قناعته الشخصية تتمثل في أن المتسولين المتواجدين بالشوارع مرتزقة ومافيا وعلى قدر كبير من الغنا، والذي يستحق المساعدة هم الشباب الذين يعملون من أجل كسب رزقهم بالحلال.

وتابع: "الشحاتين والمتسولين اللى بنشوفهم فى الشوارع وإشارات المرور وعلى الكبارى دول مايستحقوش  أى مساعدة لأن الدين مقالش نساعدهم".

فرص عمل لمن يرغب

واستطرد: "اللى معندوش شغل يكلمنى، عندي أصدقاء كتير جدا، محتاجين عمال وموظفين في شركاتهم ومصانعهم، والشرط الوحيد للي يكلمني أنه يكون عاوز يشتغل مش عاوز يقبض وهو قاعد بيشيش على القهوة، اللقمة الحلال مفيش أحسن منها".

تامر أمين اخر النهار النهار المتسولين

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