الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جميع الحفلات في مهرجان العلمين الجديدة كاملة العدد

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت فرح الخولي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الممشى السياحي للعلمين الجديدة، آخر الاستعدادات الخاصة بحفل اليوم في العلمين الجديدة، قائلة: "إن شعار كامل العدد ترفعه مدينة العلمين الجديدة منذ  انطلاق اليوم الأول لفاعليات المهرجان الأكبر ترفيهياً في الشرق الأوسط، مهرجان مدينة العلمين". 

وأضافت فرح الخولي خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بمجرد طرح أي تذاكر خاصة بأي فعالية ضمن فعاليات وأجندة مهرجان العلمين، نجد الحجز كامل العدد، ولا يتبقى تذاكر خاصة بأية حفلة من الحفلات. 

وأوضحت أننا اليوم نشهد عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية، حيث يوجد حفل مختلف ومميز لعلي قنديل، وبالنسبة للحفلات الغنائية فيوجد سهرة شعبية بامتياز مع الفنان المصري الشعبي حكيم. 
 

مرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان المطرب حكيم حفلة حكيم علي قنديل

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