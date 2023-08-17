الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حكاوي الشوارع".. كتاب جديد عن دار بتانة للكاتب سعيد عبده (صور)

سعيد عبده
سعيد عبده

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، كتاب "حكاوي الشوارع" للكاتب ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر سعيد عبده.

والتقى اليوم سعيد عبده، بالدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة دار بتانة للنشر، وذلك بمناسبة حفل توقيع عقد كتابه الجديد "حكاوى الشوارع".

التحق سعيد عبده بالعمل فى دار المعارف فى الرابع من سبتمبر 1973، وبدأ يتدرج فى المواقع داخل الدار حتى صار مديرا لها ثم سافر إلى السعودية، إنشاء سلسلة من الإصدارات، وشارك فى إنشاء أكثر من 20 مكتبة، ثم عاد فى منتصف الثمانينيات، وعمل فى أخبار اليوم، فيها أسس إدارة الكتب والمكتبات للنشر والتوزيع وإنشاء المكتبات، ثم أصبح رئيسًا لقطاع الثقافة المسؤول عن نشر الكتاب فى أخبار اليوم.

ثم مديرا عاما لقطاع الثقافة ثم قطاع التوزيع والثقافة ثم نائبا لمدير عام المؤسسة، أصدر خلالها ما يقرب من 1000 عنوان غير مشاركة فى المعارض الخارجية، وأصبحت أخبار اليوم لها بصمة كمنصة نشر ثم صدر قرار بتوليه رئاسة مجلس إدارة دار المعارف 2015.

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دار بتانة للنشر والتوزيع كتاب حكاوي الشوارع ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده ومؤسسة دار المعارف عاطف عبيد

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