الموسيقار سليم سحاب: مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم

قال المايسترو سليم سحاب، إن مصر هي الوحيدة التي بها أكاديمية للفنون، كما أن بها مصانع للفنانين.

وأضاف المايسترو سليم سحاب خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تحولت إلى حصالة الموسيقى شرقًا وغربًا، مؤكدًا أن مصر هي منارة الموسيقى العربية لمئات السنين.

مصر ثرية بالمعاهد الفنية

وأوضح المايسترو سليم سحاب، أن سيد درويش هو مؤسس الموسيقى المصرية والعربية الحديثة، لافتاً إلى أن عبدالوهاب والسنباطي والموسيقيون اقتبسوا من سيد درويش، مؤكدًا أن مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم.

وأشار المايسترو سليم سحاب، إلى أن مصر ثرية بمعاهد فنية عديدة تخرج مئات الموسيقيين كل عام.