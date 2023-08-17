رياض محرز يقود هجوم أهلى جدة أمام الخليج فى الدورى السعودى

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الخليج ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة في الجولة الأولى على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الخليج أمام الفيحاء بنفس النتيجة.

ويشهد تشكيل أهلي جدة غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة، بينما يقود الجزائري رياض محرز هجوم الفريق.

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الخليج على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: إزجان أليونسكي- روجير إيبانيز- عبد الباسط الهندي- علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - رياض بودبوز.

خط الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسمين - فهد الرشيدي.