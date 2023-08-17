محمد ثروت يكشف عدد مرات رسوبه بسبب حبه لمسرح الجامعة

حل الفنان محمد ثروت ضيفًا على برنامج "الجزيرة" بمدينة العلمين الجديدة، كاشفًا خلال الحلقة العديد من ذكرياته مع الشاطئ وفترة الدراسة.

أضاف ثروت، خلال حديثه مع البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان من أسعد لحظاته أن يجلس على كرسي على الشاطئ ويتناول مأكولات البحرية الشهيرة التي تباع على الشواطئ مثل الجندوفلي، وصوابع الكابوريا وغيرها.

وتصادف مع كلام محمد ثروت مع مرور أحد الباعة الجائلين، الذي قام بشراء طبق "جندوفلي" وقام بتناوله خلال الحديث.

متى ظهرت موهبته الفنية؟

وكشف أن موهبته التمثيلية بدأت من مسرح المدرسة، لكنه بعد التحاقه بالجامعة وبالتحديد كلية تجارة كان يتواجد دائمًا في مسرح الجامعة وشارك في العديد من الأعمال الكوميدية، وبسبب حبه للمسرح رسب سبع سنوات بالجامعة حتى لا يتركه.