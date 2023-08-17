الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. أغاني الفلكلور الإسبانى فى مركز إبداع قبة الغورى

قبة الغورى
قبة الغورى

يقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء غدا  الجمعة الموافق 18 أغسطس الجارى حفل غنائى راقص للفنانه منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".

يتضمن برنامج الحفل  أغانى  من الفلكلور الاسبانى الباسو دوبل، الجيبسى ، بالاضافة الى بعض الأغانى اللاتينية الكلاسيكية منها:

“Granda”, “Mala guena”, “carino” ,”fuego”, “Veneno”, “Amado mio”, “A palma de Mallorca”, “La Viento del arena”, “Arrinconamela”.، يذكر ان الأوركسترا تأسست عام 2014 ، وبدأت فى تقديم عروضها فى 2016 فى العديد من المسارح بالقاهره، والمواقع الثقافية.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

مركز ابداع قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية أوركسترا لاس انتكادوراس أغانى من الفلكلور الاسبانى الأغانى اللاتينية الكلاسيكية

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