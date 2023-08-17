أبناء الزعيم يُبكيان رواد السوشيال..والتعليقات: "أهو ده الرزق الحلال"

تصدر فيديو بكاء المخرج رامي إمام وشقيقه محمد منصات التواصل الاجتماعي عبر بعد نهاية تصويرهما لفيلم "أبو نسب" الذي يقوم فيه رامي بمهمة الإخراج.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل مع الفيديو الذي نشره محمد إمام، خاصة أن هذا الفيديو نشر بعد الأخبار التي تصدرت "الترند" من الفنانة مادلين طبر عن والدهم الزعيم عادل إمام.

وعلّق الفنان محمد علي رزق، على الفيديو قائلًا:"يا فرحة قلب الأستاذ بيكم ربنا يحميكم"، وكتب حساب حمل اسم نسرين سعد، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة:"أهو ده الرزق الحلال.. وولاد الحلال".

وكتب حساب باسم فادية الخطاب قائلًة: "خير مثال للأب، نتمنى تبقون خير مثال للناس عن الزعيم وتكبرون اسمه وماتهينوه بتصرف او عمل يسيئ لتاريخه العريق"، وعلقت نور طلعت من محبي الزعيم عادل إمام قائلًة:"حقيقي هي دي الاخوات دايما رجاله في ضهر بعض ونعم التربيه والأخلاق فعلا".

فيديو بكاء الثنائي المخرج رامي إمام وشقيقه محمد إمام

وظهر خلال مقطع الفيديو الثنائي وهما يبكيان فرحًا بانتهاء تصوير العمل وعلق محمد إمام بطل الفيلم على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي، أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

https://www.instagram.com/reel/CwA8EzDuhI1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=54730ca2-2e51-4af4-bea1-27be84e8ea4e

أبطال فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.