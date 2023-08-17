الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب السعودي يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلي بدلاً من زيزو

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي يدرس التفاوض مع الأهلي المصري للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو بدلاً من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن الزمالك يرفض فكرة بيع زيزو بعد البيان الذي أصدره مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو ما دفع مسئولي الشباب المتواجدين في مصر بالبحث عن لاعب بديل.

ووجد نادي الشباب الحل في بيرسي تاو الذي تألق مع الأهلي في الموسم المنقضي، والذي ينتهي عقده في يونيو 2024 وهو ما يسهل مهمة نادي الشباب في الحصول على خدماته.

وكان الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الشباب، قد أبدى إعجابه بفكرة التعاقد مع بيرسي تاو لحل أزمة الفريق في مركز الجناح الهجومي.

وكان الشباب قد تعاقد هذا الصيف مع جوستافو كويلار بالإضافة إلى السنغالي الحبيب ديالو.

الاهلى الشباب السعودي أحمد سيد زيزو الدوري السعودي 2023 الدورى المصرى

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

كنت عايزها بنت مؤدبة.. أب يروى تفاصيل إزهاق روح ابنته ببولاق الدكرور

مهندس وشقيقه.. ننشر صور ضحايا انفجار «تانك كحول» بمصنع بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس