الشباب السعودي يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلي بدلاً من زيزو

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي يدرس التفاوض مع الأهلي المصري للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو بدلاً من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن الزمالك يرفض فكرة بيع زيزو بعد البيان الذي أصدره مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو ما دفع مسئولي الشباب المتواجدين في مصر بالبحث عن لاعب بديل.

ووجد نادي الشباب الحل في بيرسي تاو الذي تألق مع الأهلي في الموسم المنقضي، والذي ينتهي عقده في يونيو 2024 وهو ما يسهل مهمة نادي الشباب في الحصول على خدماته.

وكان الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الشباب، قد أبدى إعجابه بفكرة التعاقد مع بيرسي تاو لحل أزمة الفريق في مركز الجناح الهجومي.

وكان الشباب قد تعاقد هذا الصيف مع جوستافو كويلار بالإضافة إلى السنغالي الحبيب ديالو.