الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد ختام مبادرة "كن مستعدًا" للإرشاد المهني من أجل التوظيف

مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام  مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "، ضمن أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة.

جاء ذلك  بحضور كل من: الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد كبير من الطلاب والطالبات بالجامعة.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب، باستثمار ما تعلموه خلال فترة المبادرة، وتوظيفه في حياتهم لتحقيق الاستفادة المنشودة من هدف المبادرة، مؤكدًا أنها تتضمن توفير دعم وإرشاد للطلاب في اختيار تخصصاتهم،  وتحديد أهدافهم المهنية، كما تساعد الطلاب في وعي وإدراك متطلبات سوق العمل، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة.

يشار إلى أن مدة التدريب تضمنت  خمسة أيام، تم خلالها  تدريب الطلاب وتزويدهم بمهارات " soft skills"؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وربط ما يتم دراسته بمجالات الواقع المهني، وتوظيف مهاراتهم في المجالات المناسبة في سوق العمل. 

مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "
مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "
مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "
مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "
جامعة الاقصر التعليم العالي منظمة العمل الدولية المملكة المتحدة التوظيف

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