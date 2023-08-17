الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"روقية" و"مازن" يحصدان الذهب في البطولة العربية للجودو بالعلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

حصدت روقية عبد العزيز، لاعبة نادي المؤسسة العسكرية، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 57 كيلو، بعد الفوز على إسراء إسماعيل، في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة .

ونجحت لاعبة المؤسس العسكري في تحقيق الفوز على منافستها إسراء باستحقاق، وحصدت الميدالية الذهبية، لتضيف ميدالية جديدة لمصر في البطولة العربية للجودو .

وحصد مازن التوني، لاعب نادي وادي دجلة، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 60 كيلو بعد الفوز على فواز أمين منصور، لاعب القادسية الكويتي.

وتوج التوني بالذهب بعد مباراة قوية ظهر فيها أمام لاعب القادسية الكويتي، ليضيف ميدالية ذهبية جديدة للفراعنة في البطولة العربية للجودو .

حصد عمر حسين، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 55 كيلو، في المباراة النهائية .

وفاز عمر حسين على الجزائري أيمن هزيل، بعد مباراة ماراثونية واستحق الفوز الميدالية عن جدارة .

أسفرت نتائج وزن تحت 48 كجم، لمنافسات الناشئات بالبطولة العربية للجودو ، و التي تقام بالعلمين ، عن حصد اللاعبات المصريات ذهبية وبرونزية خلال المنافسات التي أقيمت اليوم .

ووفقا للبرنامج التفصيلى اليوم، فتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمى للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

المؤسسة العسكرية المباراة النهائية الميدالية الذهبية العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة نادي وادي دجلة

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