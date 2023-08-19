السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ماذا تعرف عن واجبات قارئ ومرتل الكنيسة؟.. الأنبا نيقولا يُجيب

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية نشرة تعريفية عن واجبات قارئ ومرتل الكنيسة، قال خلالها إنه يجب على القارئ والمرتل التعبير عن كلمة الله بنقاء الصوت ووضوح التعبير والنطق الصحيح بكل مقطع، سواء كانت في القراءة أو في الترتيل.

وعن كيفية ضرورة أن يُكَمل القارئ والمرتل نفسه ويطور مهاراته فقال إن عليه أن يسلك شخصيًا في حياة التقوى المسيحية ويتعاطى مع النصوص المقدسة بمحبة وتوقير، وعليه أن يُعَمق بشكل مستمر ثقافته في الليتورجيا وتاريخ الكنيسة، لأن في كتاب المُعَزي والتريودي والبندكستاري والمناون وغيرهم كثير من هذه الحقائق.

كما أنه على القارئ أن يدرس اللغة حتى يفهم ما يقرأ، حيث أن عددًا من الأخطاء اللغوية التي تُسمَع في كنائسنا تدل على عدم فهم النص، وبشكل طبيعي من الضروري احترام القانون الذهبي فيما يتعلّق بسرعة الخدمة، وهذا يتوقف بشكل كبير على الكاهن والشماس والمرتل الأول والجوقة. 

فمن جهة لا ينبغي بهم أن يقرأوا أو يرتلوا ببطء أو بشكل ممل، حتى لا تصير الخدمة باهتة وثقيلة على جماعة المؤمنين؛ ومن جهة أخرى، ينبغي أن ينتبهوا ألا يقوموا بها بعجلة، فتختلط الكلمات والترتيل في طنين رتيب من الأصوات لا يمكن فهمه.

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