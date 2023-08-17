الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤسسة "حياة كريمة" تبدأ تدريب معلمي نموذج الـ"توكاتسو"

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار بدء تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "تُوكّاتــسُو"بمدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانيةوالذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة"، فقد تمعقد تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة "تُوكّاتــسُو" الأساسية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة بمحافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية، وقد تضمنتدريب المعلمين المنوطين بحصة تُوكّاتــسُو، اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية؛ الريادة اليومية بالتناوب، مجلس الفصل، المناقشات، التوجيهية، التنظيف، الفعاليات المدرسية. 

الجدير بالذكر أنه قد سبق الإعلان عن إطلاق نموذج جديد داخل منظومة التعليم المصري الجديد من خلال تطبيق أنشطة «تُوكّاتــسُو» اليابانية في مجموعة من المدارس الحكومية بقرى "حياة كريمة"، مع توفير بعض التجهيزات وكذلك تدريب العاملين بالمدارس، حيث أن أنشطة «تُوكّاتــسُو» واحدة من الأنشطة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل في اليابان، والهدف منها تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة والحياة بصفة عامة، حيث يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وتمتد أهداف الأنشطة إلى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة والمنزل والمجتمع.

كما أن هذا النموذج يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة، لكون هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للطلاب وتعزيز الانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه.

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